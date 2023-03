Dl carburanti: ok Senato. Resta obbligo cartelli, multe più leggere (Di mercoledì 8 marzo 2023) Resta l'obbligo per i distributori di carburanti di esporre il prezzo medio regionale sulla rete non autostradale e il prezzo medio nazionale sulle autostrade, ma le multe per chi non lo rispetta sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023)l'per i distributori didi esporre il prezzo medio regionale sulla rete non autostradale e il prezzo medio nazionale sulle autostrade, ma leper chi non lo rispetta sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... venetolink : RT @ultimora_pol: ??L'Aula del Senato ha approvato per alzata di mano il decreto Carburanti: è legge. @ultimora_pol - EstebBeltramino : Dl carburanti: aula Senato approva, è ok definitivo #motori - infoitinterno : Dl carburanti, ok definitivo da Aula Senato, è legge - Dome689 : RT @ultimora_pol: ??L'Aula del Senato ha approvato per alzata di mano il decreto Carburanti: è legge. @ultimora_pol - Peoplekeyk : RT @ultimora_pol: ??L'Aula del Senato ha approvato per alzata di mano il decreto Carburanti: è legge. @ultimora_pol -