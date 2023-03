Djokovic non potrà entrare negli Stati Uniti se non lo deciderà Biden in persona (Di mercoledì 8 marzo 2023) Niente ha potuto il torneo, la politica, le lobby. Niente. E in verità non potrà niente nemmeno la legge ordinaria. Novak Djokovic non può entrare negli Stati Uniti da non vaccinato a meno che non sia il Presidente Biden a deciderlo. La regola che vieta a Djokovic di entrare nel Paese è il risultato del decreto presidenziale, separato dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria che la stessa amministrazione Biden prevede di pensionare l’11 maggio prossimo. La regola decade solo quando il presidente Biden deciderà di revocarla. Mentre in California comincia il torneo di Indian Wells, “il quinto Slam”, il New York Times racconta il lavoro ai fianchi dell’amministrazione ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Niente ha potuto il torneo, la politica, le lobby. Niente. E in verità nonniente nemmeno la legge ordinaria. Novaknon puòda non vaccinato a meno che non sia il Presidentea deciderlo. La regola che vieta adinel Paese è il risultato del decreto presidenziale, separato dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria che la stessa amministrazioneprevede di pensionare l’11 maggio prossimo. La regola decade solo quando il presidentedi revocarla. Mentre in California comincia il torneo di Indian Wells, “il quinto Slam”, il New York Times racconta il lavoro ai fianchi dell’amministrazione ...

