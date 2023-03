Djokovic | la decisione fa discutere | il Governatore della Florida scrive a Biden

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Novaknon ha ottenuto il visto di ingresso negli Usa per partecipare ai Masters di Indian Wells e Miami. Unache sta facendoe non poco Ci risiamo. E’ una situazione già sperimentata più volte quella che sta vivendo Novak, costretto nuovamente a saltare eventi in programma negli Usa poiché sprovvistovaccinazione anti Covid, requisito ancora obbligatorio fino al prossimo maggio per chi vuole recarsi negli Stati Uniti dall’estero. Novak, estremo tentativo per il Masters di Miami (grantennistoscana.it)Come ampiamente previsto dallo stesso campione serbo, anche stavolta le autorità americane gli hanno negato l’esenzione richiesta per raggiungere gli Usa e partecipare ai primi due Masters Millestagione in ...

Tennis - Flash, Interviste | "L'assenza di Djokovic a Indian Wells un peccato perché gli altri Paesi stanno alleggerendo le restrizioni", queste le parole del Presidente ATP, Andrea Gaudenzi ..."Non è una decisione di Indian Wells, ma degli Stati Uniti in quanto lui non può entrare nel Paese, è una legge della Casa Bianca e del presidente Biden. Ci dispiace, perché ci piacerebbe vedere il no ...