Disturbi del sonno e Alzheimer sono collegati (Di mercoledì 8 marzo 2023) I problemi del sonno e la malattia di Alzheimer sono direttamente collegati. Lo dimostra una ricerca condotta dal centro di medicina del sonno dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino e un gruppo di studiosi dell’Università del capoluogo piemontese, pubblicata sulla rivista “Acta Neuropathologica Communications“. Gli studiosi hanno analizzato dei topi geneticamente predisposti alla deposizione di beta-amiloide a cui venivano indotti brevi risvegli, senza modificare il tempo del sonno, per un mese (che nei roditori corrisponde a circa 3 anni di vita di un essere umano). Questa attività agisce negativamente sul sistema glinfatico, aumenta il processo di deposizione della proteina beta-amiloide e compromette in modo irreversibile le funzioni cognitive. Nei pazienti ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) I problemi dele la malattia didirettamente. Lo dimostra una ricerca condotta dal centro di medicina deldell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino e un gruppo di studiosi dell’Università del capoluogo piemontese, pubblicata sulla rivista “Acta Neuropathologica Communications“. Gli studiosi hanno analizzato dei topi geneticamente predisposti alla deposizione di beta-amiloide a cui venivano indotti brevi risvegli, senza modificare il tempo del, per un mese (che nei roditori corrisponde a circa 3 anni di vita di un essere umano). Questa attività agisce negativamente sul sistema glinfatico, aumenta il processo di deposizione della proteina beta-amiloide e compromette in modo irreversibile le funzioni cognitive. Nei pazienti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlCavour : RT @JFCmarco: Il 99% degli utenti del JTwitter ha disturbi molto seri ma per fortuna nella vita reale non esistono - JFCmarco : Il 99% degli utenti del JTwitter ha disturbi molto seri ma per fortuna nella vita reale non esistono - donghyuckitty_ : RT @tripps42: A valle del congedo mestruale bisogna migliorare le diagnosi di dismenorrea e di altre patologie associate al ciclo mestruale… - snakebitesback : RT @tripps42: A valle del congedo mestruale bisogna migliorare le diagnosi di dismenorrea e di altre patologie associate al ciclo mestruale… - miecziyslaw : RT @tripps42: A valle del congedo mestruale bisogna migliorare le diagnosi di dismenorrea e di altre patologie associate al ciclo mestruale… -