Disinformazione e falsi miti sulle mestruazioni e il ciclo (Di mercoledì 8 marzo 2023) di Anna Toniolo Le mestruazioni sono spesso oggetto di stigma sociale e rimangono una questione trascurata in molti luoghi del mondo. Molte ragazze non sono informate e non sono preparate per le mestruazioni e provano paura e ansia quando raggiungono il menarca, cioè la prima mestruazione che segna l’inizio della vita riproduttiva. Su questo tema continuano a persistere diverse narrazioni di Disinformazione e falsi miti che influiscono sulla vita delle persone che hanno le mestruazioni. Spesso le ragazze e le donne sperimentano una varietà di sintomi che non ricevono il giusto trattamento medico e, se combinati con tabù culturali, portano all’esclusione da attività educative, lavorative e sociali, ponendole in una situazione di inferiorità rispetto agli uomini. Questa ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 8 marzo 2023) di Anna Toniolo Lesono spesso oggetto di stigma sociale e rimangono una questione trascurata in molti luoghi del mondo. Molte ragazze non sono informate e non sono preparate per lee provano paura e ansia quando raggiungono il menarca, cioè la prima mestruazione che segna l’inizio della vita riproduttiva. Su questo tema continuano a persistere diverse narrazioni diche influiscono sulla vita delle persone che hanno le. Spesso le ragazze e le donne sperimentano una varietà di sintomi che non ricevono il giusto trattamento medico e, se combinati con tabù culturali, portano all’esclusione da attività educative, lavorative e sociali, ponendole in una situazione di inferiorità rispetto agli uomini. Questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... grillocogitandi : @DajeRoma70 @MarcoFattorini @Betty36174919 Voi che venite a parlare di disinformazione falsi più di giuda . Ma chi… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Rivelazioni sul #TeamJorge, mercenari della disinformazione operanti in tutto… - chiappe_revello : ?? Fiera di Rimini, Giovedì 23 marzo, ore 16:00 Un progetto di Italy for Climate che mira a contrastare la disinform… - SlidingMarco : @PaoloITA67 @sentado_ @borghi_claudio Studia perché stai solo scrivendo falsi luoghi comuni, come ti avevo scritto… - darioildiario1 : @P_R_I_M_A_R_E_P @byoblu @franborgonovo @MicheleRivasi Cazzate a mille, per cortesia eviti di diffondere disinforma… -