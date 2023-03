Diretta Tottenham - Milan 0 - 0: segui la partita LIVE (Di mercoledì 8 marzo 2023) LONDRA (INGHILTERRA) - Antonio Conte, al rientro in panchina dopo la seconda convelescenza post operazione, contro Stefano Pioli. Un duello nel duello quello tra i due italiani di Tottenham e Milan , ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 marzo 2023) LONDRA (INGHILTERRA) - Antonio Conte, al rientro in panchina dopo la seconda convelescenza post operazione, contro Stefano Pioli. Un duello nel duello quello tra i due italiani di, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilCapTV : Tottenham - Milan in diretta su: - infoitsport : Tottenham Milan, il risultato in diretta live degli ottavi di Champions League - sportli26181512 : Tottenham-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo il successo per 1-0 a San Siro, il Mi… - sportli26181512 : LIVEBLOG - Milan, sale la tensione nel prepartita: 'Che ansia! Vi prego, vincete' - raspa90 : RT @repubblica: In ritardo per traffico e neve a Londra, via alla sfida che vale i quarti di Champions tra Milan e Tottenham -