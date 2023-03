Dipendente disabile chiede a Elon Musk su Twitter | “Sono stato licenziato?” Lui lo deride | poi le scuse

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Thorleifsson, affetto da distrofia muscolare e costretto sulla sedia a rotelle, scrive suche da 9 giorni non riesce più a collegare il suo pc al social e che le risorse umane della societàstate in grado di dirgli se era ancora uno meno. Un tweet al quale ha rispostomettendo in dubbio la sua malattia e il suo lavoro. “Questo ragazzo, che è benestante, non lavora e rivendica come scusa di avere una disabilità che gli impedisce di digitare con i tasti ma non di twittare”. Halli Thorleifsson è uno dei tanti dipendenti licenziati danel corso della gestione. Dopo un breve dialogo tra i due, dove Halli riporta le attività svolte all’interno dell’azienda,decide di ...

Di fronte all'impressionante figuraccia, lo steso Musk si è trovato costretto a chiedere scusa al dipendente che aveva sbeffeggiato con tale astio: "Vorrei scusarmi per non aver capito la situazione."

Thorleifsson, affetto da distrofia muscolare e costretto sulla sedia a rotelle, scrive su Twitter che da 9 giorni non riesce più a collegare il suo pc al social e che le risorse umane della società sono state in grado di dirgli se era ancora uno dipendente o meno.