Diletta Leotta incinta? Il pancino sospetto durante la fuga d’amore con Karius

(Di mercoledì 8 marzo 2023)e Lorissempre più complici e uniti. Nello scorso weekend la nuova coppia del mondo del calcio, che infiamma il gossip, si è regalata qualche giorno di relax in un resort nel Bresciano, ma non sono sfuggiti ai paparazzi del settimanale Chi. I fotografi sono riusciti a intercettarli all’uscita dalla struttura e le voci sulla possibile gravidanza della giornalista di Dazn, sembrano essere confermate dagli scatti rubati. Le voci del gossip Dopo il videocaricato su TikTok, in occasione del Festival di Sanremo, dalla, le voci e i rumor che vogliono la conduttricesi fanno sempre più insistite. E le foto «rubate» dal magazine di Alfonso Signorini sembrano confermare la notizia. L’abito che indossa contiene a fatica le sue forme prosperose e la ...

Diletta Leotta nel resort con Loris Karius mostra il pancino TGCOM

