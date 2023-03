Dietrofront del Viminale: stop al trasferimento delle bare dei migranti di Cutro verso Bologna (Di mercoledì 8 marzo 2023) In seguito alla protesta dei familiari di alcune vittime del naufragio di Cutro il ministero dell’Interno ha bloccato il trasferimento di alcune salme dirette al cimitero musulmano di Bologna: stasera arriveranno dalla Calabria all’Emilia Romagna soltanto i corpi delle 14 vittime i cui parenti hanno acconsentito allo spostamento, altri 10 verranno seppelliti domani, mentre per 17 dei migranti morti tragicamente al largo delle coste di Crotone inizierà l’iter per la sepoltura in Afghanistan. Nel frattempo, i feretri resteranno all’interno del palazzetto dello sport PalaMilone della città di Crotone. “Vorremmo poter decidere noi dove portare i nostri defunti”, ha detto all’Adnkronos un uomo di nome Aladdin, che nella strage ha perso la zia e tre cuginetti. La prefetta del capoluogo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 8 marzo 2023) In seguito alla protesta dei familiari di alcune vittime del naufragio diil ministero dell’Interno ha bloccato ildi alcune salme dirette al cimitero musulmano di: stasera arriveranno dalla Calabria all’Emilia Romagna soltanto i corpi14 vittime i cui parenti hanno acconsentito allo spostamento, altri 10 verranno seppelliti domani, mentre per 17 deimorti tragicamente al largocoste di Crotone inizierà l’iter per la sepoltura in Afghanistan. Nel frattempo, i feretri resteranno all’interno del palazzetto dello sport PalaMilone della città di Crotone. “Vorremmo poter decidere noi dove portare i nostri defunti”, ha detto all’Adnkronos un uomo di nome Aladdin, che nella strage ha perso la zia e tre cuginetti. La prefetta del capoluogo ...

