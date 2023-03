Dietro la crisi | gli utili

Leggi su panorama

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Nel «maledetto» 2022 i prezzi al consumo sono aumentati dell’8,1 per cento, con un’inflazione all’8,4. Al contrario, per i maggiori gruppi quotati a Piazza Affari - dicono i nuovi dati - è stata un’ottima annata: ovvero, guadagni per 76,3 miliardi di euro. Per tutti il 2022 è stato l’anno dello scoppio della guerra in Ucraina, dellaenergetica e dell’esplosione dell’inflazione e dei mutui. Fatti oggettivi, suffragati dai numeri. Una narrazione negativa, in parte ansiogena, ci ha accompagnato per un anno, insieme allo spettro di una recessione che invece non arriverà neppure in questo 2023. Poi, nelle ultime settimane, ecco i risultati di bilancio dei grandi gruppi quotati in Piazza Affari e, per fortuna, si assiste a un diluvio di. L’anno scorso, i primi 10 gruppi per capitalizzazione di mercato, escluse le Generali che non hanno ancora ...