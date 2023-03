(Di mercoledì 8 marzo 2023)- La prossima partita di Europa League non sarà una sfida qualunque per il giallorossoche tornerà ad incrociare la sua ex squadra. "Per me avrà un sapore speciale - sottolinea - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Diego #Llorente: “Impressionante, una cosa mi ha sorpreso dei tifosi della #Roma”: Nella prossima sfida di Europa L… - Giornaleditalia : #italpresssport Diego Llorente 'Non ci sono favorite, Roma-Real Sociedad alla pari' - CalcioPillole : Diego #Llorente, difensore della #Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a #RadioMarca: le sue parole. - GoalItalia : In campionato ha giocato soltanto un minuto contro l'Empoli: Diego Llorente sarà titolare in #RomaRealSociedad ?? - g_iallorossi : Diego #Llorente pronto all'esordio contro la sua ex squadra: Mou pensa di schierarlo titolare al posto dello squali… -

ROMA - La prossima partita di Europa League non sarà una sfida qualunque per il giallorossoche tornerà ad incrociare la sua ex squadra. "Per me avrà un sapore speciale - sottolinea - ho vissuto anni indimenticabili alla Real Sociedad, saranno due belle partite. Sono arrivato ..., difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di AS in vista della sfida di domani sera contro la Real Sociedad, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di AS. ...si prepara all'esordio dal 1 con la Roma e quella contro la Real Sociedad non sarà una partita come le altre. Lui, difensore giallorosso in prestito dal Leeds, ha un passato con la ...

Llorente: "I tifosi della Roma mi hanno piacevolmente sorpreso. Vengono in tanti allo stadio... Voce Giallo Rossa

Roma-Real Sociedad, le ultime di formazione Mourinho non potrà contare su Ibanez squalificato. Al posto del brasiliano chance dal 1’ per Diego Llorente, ex dell’incontro, e arrivato a Trigoria nel ...ROMA - La prossima partita di Europa League non sarà una sfida qualunque per il giallorosso Diego Llorente che tornerà ad incrociare la sua ex squadra. “Per me avrà un sapore speciale - sottolinea - h ...