Didacta 2023 | AnotherReality presenta Virtuademy | il metaverso pensato per la scuola con laboratori dedicati alle varie materie

In occasione di Didacta, la più importante fiera italiana sull'innovazione scolastica che si tiene annualmente a Firenze, AnotherReality ha presentato Virtuademy, una piattaforma di metaverso pensata e realizzata appositamente per rivolgersi a studenti ed insegnanti. Un'accademia virtuale interattiva che, attraverso l'uso di visori VR, permetterà agli studenti di riunirsi anche da classi e istituti differenti senza preoccuparsi della distanza e ai docenti di poter arricchire l'esperienza in aula con elementi 3D, materiali multimediali, lavagne virtuali, oltre a presentazioni e documentari specifici della materia. "Virtuademy è uno strumento che permette di sperimentare le opportunità del metaverso – precisa Lorenzo Cappannari, CEO di

