Devastazioni a Torino per Cospito: salgono a 47 gli anarchici denunciati, 28 fogli di via (Di mercoledì 8 marzo 2023) Proseguono le indagini finalizzate a individuare i responsabili dei disordini verificatisi sabato scorso durante il corteo degli anarchici a Torino promosso in solidarietà ad Alfredo Cospito. Sabato di Devastazioni a Torino degli anarchici per Cospito salgono così a 47 le persone denunciate: 27 persone sono quelle fermate nelle fasi antecedenti all'inizio della manifestazione, alle quali è stato sequestrato materiale esplodente e oggetti contundenti (caschi, maschere antigas, martelli, piedi di porco, bombe carte, bastoni, fumogeni, coltelli, petardi, scudi). Altri sedici black bloc sono stati identificati, dopo avere scaricato da un furgone parcheggiato in via Juvarra, vicino a piazza Arbarello, grossi scudi in plexiglass con maniglie, che formavano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Devastazioni dopo la guerriglia anarchica di Torino. La testimonianza di una ragazza: 'amareggia vedere ci siano 2… - localteamtv : Torino, la rabbia degli anarchici in corteo per Cospito. Devastazioni lungo il percorso della manifestazione - lazerba2 : RT @EsercitoCrucian: Una città come #Torino inerme a 200 anarchici fancazzisti delinquenti del cazzo, con le Forze dell'ordine che non inte… - sergionebg : RT @Stocca64: Gli #anarchici, i #centrisociali, la #sinistraestrema, hanno messo a ferro e fuoco una città, #Torino. Da anni macchine distr… - Angelmays65 : RT @LaZanzaraR24: Cruciani: 'Gli #anarchici, i centri sociali, la sinistra estrema mette a ferro e fuoco #Torino. Danni, macchine distrutte… -

Anarchici, Lega e FdI: Regione Piemonte sia parte civile Il Consiglio della Regione Piemonte condanna le violenze e le devastazioni della manifestazione di sabato scorso a Torino. L'aula di Palazzo Lascaris lo ha fatto con l'approvazione, a larghissima maggioranza, di due ordini del giorno: il primo, proposto dal ... Se le violenze sono solo quelle "di destra" Anarchici e picchiatori di sinistra presenti a Firenze, dove manifesta il trio Landini - Conte - Schlein. Devastazioni a Torino causate dagli anarco - insurrezionalisti. A Milano le immagini di Meloni e Valditara a testa in giù. Violenze inaccettabili, alimentate da media e leader di sinistra, che urlano ... "Un network di delinquenti, noi parte civile" Un sabato di passione, con il centro della città in mano agli anarchici. E il lunedì in consiglio comunale a fare il bilancio delle devastazioni subite da Torino. Il sindaco Stefano Lo Russo è netto con il Giornale: "La città è stata attaccata da una rete di delinquenti, un network eversivo che aveva premeditato l' aggressione e ... Anarchici a Torino, per le devastazioni i denunciati salgono a 47 Corriere della Sera Una cinquantina gli anarchici indagati per le violenze di sabato. Le armi al corteo con carrello Devastazioni anarchiche: "La Regione si costituisca parte civile" L'Aula di Palazzo Lascaris condanna le violenze e le devastazioni della manifestazione di sabato scorso a Torino. Lo ha fatto con l'approvazione, a ...