Denise Pipitone, Messina Denaro sa qualcosa? Parla l'avvocato Frazzitta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Matteo Messina Denaro potrebbe essere d'aiuto per risolvere il caso di Denise Pipitone? Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, è convinto che il boss di Cosa nostra possa avere delle informazioni preziose per far luce sulle sorti della piccola scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. leggi anche: "Zona Bianca", Gianluigi Nuzzi riaccende i riflettori sul caso Denise Pipitone Frazzitta, durante la presentazione del libro scritto da Piera Maggio tenutasi a Vasanello (in provincia di Viterbo), ha rilasciato esternazioni importanti a proposito di Matteo Messina Denaro. Da quando il boss è stato catturato sono iniziate a circolare voci che vogliono l'uomo informato sul destino della piccola ...

