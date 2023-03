Delitto di Versciaco | chiesto l’ergastolo per Mustafa Zeeshan | uccise a botte la moglie incinta

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Risalgono al 2020 i fatti che hanno portato alla richiesta d’ergastolo nei confronti di, il pizzaiolo di origini pakistane accusato di aver ucciso ala, lasciandola agonizzante per ore. Il corpo della donna era stato trovato all’interno dell’appartamento in cui la coppia viveva, a, piccola frazione di San Candido, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Trentin0 : Moglie picchiata e soffocata, la Pm non crede al delitto nel sonno e chiede l'ergastolo. Il delitto di Versciaco. F… -

OMICIDIO VERSCIACO, PM CHIEDE ERGASTOLO PER ZEESHAN Radio NBC Rete Regione

Fatima era all'ottavo mese di gravidanza. La procuratrice Rielli ha definito non credibile la versione della difesa, secondo cui l’uomo avrebbe ucciso mentre lui stesso dormiva ...Mustafa Zeeshan, l'uomo imputato per il femminicidio della moglie Fatima, incinta all'ottavo mese, parla davanti alla Corte d'Assise: "Quando mi sono svegliato era riversa a terra e non mi rispondeva, ...