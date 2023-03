Delitto di Alatri | indagato anche il nonno del principale indiziato

(Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - C'è un altroper la morte di Thomas Bricca, il 19enne diassassinato con un colpo di pistola alla fronte lo scorso 30 gennaio in largo Cittadini, nel centro storico della cittadina ernica. I carabinieri del comando provinciale e la procura di Frosinone hanno iscritto nel registro delle ipotesi di reato con l'accusa di favoreggiamentoLuciano Dell'Omo,dell'altro, il ventiduenne Mattia Toson che invece è accusato di omicidio volontario. Il pensionato, come ipotizzato dagli inquirenti, avrebbe sottratto il sistema di videosorveglianza della sua abitazione facendosparire la scheda di memoria. L'uomo inoltre dovrà spiegare ai magistrati il tentativo di distruggere una pistola scacciacani.

FROSINONE- C'è un solo nome nel registro degli indagati per l'omicidio di Thomas Bricca. È Mattia Toson, che si ipo…

... nell'ambito del procedimento per l'omicidio di Thomas Bricca , avvenuto adil 30 gennaio. È ...del ragazzo ucciso giovedì saranno ricevuti in Procura GLI ELEMENTI Oltre un mese dopo il...Non si tratta dell'arma del. Eppure il comportamento è bastato per contestare la falsa ... Ma è arrivato più tardi rispetto alla sparatoria nel 'Girone' died è anche andato via prima. Il ...Non si vedono le targhe, cosa che avrebbe già risolto il caso se nel percorso di entrata e uscita adprima e dopo iluna delle auto fosse riconducibile ai sicari. Arrivati da fuori, su ...

Per la morte di Thomas Bricca, il 19enne ucciso con in colpo di pistola alla fronte il 30 gennaio scorso un pensionato è accusato di favoreggiamento per aver fatto sparire le immagini dell'impianto di ...Ha cercato di nascondere quello che poteva, nel tentativo di evitare guai al nipote. Adesso deve rispondere dell’accusa di falsa testimonianza, nell’ambito del procedimento ...