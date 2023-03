Decreti sicurezza, scontro FdI vs Lega: la maggioranza si spacca sull’immigrazione? (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar – FdI e Lega sono a un punto di possibile attrito. Soprattutto sui Decreti sicurezza, come riporta l’Ansa, ma anche forse in generale sull’approccio all’immigrazione. I due partiti, ufficialmente d’amore e d’accordo, stanno palesando incrinature che potrebbero coinvolgere i rispettivi leader. Ripristino Decreti sicurezza, come FdI e Lega potrebbero spaccarsi FdI è taciturna, ma la Lega vuole ripristinare i Decreti sicurezza, come peraltro dimostra la proposta di legge presentata un paio di giorni fa. Tra i due partiti potrebbe nascere una tensione, testimoniata anche dal modo in cui Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio alla Camera, ha parlato della questione durante la trasmissione Agorà, su Rai Tre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar – FdI esono a un punto di possibile attrito. Soprattutto sui, come riporta l’Ansa, ma anche forse in generale sull’approccio all’immigrazione. I due partiti, ufficialmente d’amore e d’accordo, stanno palesando incrinature che potrebbero coinvolgere i rispettivi leader. Ripristino, come FdI epotrebberorsi FdI è taciturna, ma lavuole ripristinare i, come peraltro dimostra la proposta di legge presentata un paio di giorni fa. Tra i due partiti potrebbe nascere una tensione, testimoniata anche dal modo in cui Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio alla Camera, ha parlato della questione durante la trasmissione Agorà, su Rai Tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Ripristinare i Decreti Sicurezza di Matteo Salvini sarebbe importante per un maggiore controllo dei flussi migrator… - borghi_claudio : @Murmur1979 @repubblica Al momento non ci sono più in vigore i decreti sicurezza di Salvini che consentivano di agi… - LegaSalvini : Nicola #Molteni: 'Bisogna riadottare i Decreti Sicurezza di Matteo #Salvini che avevano abbattuto drasticamente gli… - Ealloraditelo : @NFratoianni Cioè lo dici a conte che ha fatto i decreti sicurezza e chiuso i porti? ?? - ___rkomi____ : RT @ultimora_pol: Decreti Sicurezza, la #Lega provoca #FdI. #Molinari: 'Ne discuteremo in Commissione e vedremo se FdI li voterà o no' @ul… -