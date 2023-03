De Vrij | il primo tempo di Bologna costato caro Novità sul rinnovo?

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ildi-Inter non ha dato affatto segnali incoraggianti a Simone Inzaghi. Tanti hanno giocato male, ma uno è addirittura uscito alla fine dei quarantacinque minuti: Stefan de. Ilper l’olandese è lontano. PRESTAZIONI – Nel 2023 Stefan desembrava essere un giocatore in grande crescita. Le prestazioni contro Empoli, Atalanta e Sampdoria avevano dato nuove convinzioni, evidentemente errate. In una sola notte era riuscito a marcare Rasmus Hojlund e Duvan Zapata: quello doveva essere il biglietto da visita perfetto per il prosieguo di stagione. Purtroppo per Simone Inzaghi l’ultima presenza dell’olandese non ha affatto convinto. Nella partita dideè andato in confusione, non è riuscito a limitare la ...