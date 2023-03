De Luca ai sindaci salernitani: “Fate i bravi altrimenti vi arroto” (Video) (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Dopo vent’anni riparte, su finanziamento della regione Campania, la bretella di collegamento alternativa alla strada statale 19 e all’autostrada tra Battipaglia ed Eboli, la provincia di Salerno ha infatti a fine anno scorso approvato il progetto di variante tecnica per la viabilità accessoria al Cdr di Battipaglia, poi diventato Stir e infine Tmb. Il progetto iniziale, difatti, prevede l’ampliamento della sede stradale per tutto lo sviluppo dell’arteria stradale, la creazione di corsie integrative per circa duemila metri, che hanno l’obiettivo di ridurre le interferenze generate dall’ex Cdr e la viabilità ordinaria, e la sistemazione delle intersezioni esistenti con quattro nuove rotatorie. L’intervento, previsto dal 2002 si era bloccato per problemi legati agli espropri In totale il progetto, la cui realizzazione è stata già affidata all’associazione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Dopo vent’anni riparte, su finanziamento della regione Campania, la bretella di collegamento alternativa alla strada statale 19 e all’autostrada tra Battipaglia ed Eboli, la provincia di Salerno ha infatti a fine anno scorso approvato il progetto di variante tecnica per la viabilità accessoria al Cdr di Battipaglia, poi diventato Stir e infine Tmb. Il progetto iniziale, difatti, prevede l’ampliamento della sede stradale per tutto lo sviluppo dell’arteria stradale, la creazione di corsie integrative per circa duemila metri, che hanno l’obiettivo di ridurre le interferenze generate dall’ex Cdr e la viabilità ordinaria, e la sistemazione delle intersezioni esistenti con quattro nuove rotatorie. L’intervento, previsto dal 2002 si era bloccato per problemi legati agli espropri In totale il progetto, la cui realizzazione è stata già affidata all’associazione ...

