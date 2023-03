De Ligt: «Nella Juve dovevo correre all’indietro, al Bayern invece…» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Matthijs de Ligt, difensore centrale del Bayern Monaco, è tornato a parlare della sua esperienza alla Juventus. Le dichiarazioni Matthijs de Ligt, difensore centrale del Bayern Monaco, è tornato a parlare a Ziggo Sport della sua esperienza alla Juventus. Bayern – «Le cose stanno andando a gonfie vele. Penso che questo club voglia giocare un calcio d’attacco e difendere in avanti, è lì che mi trovo bene. La cultura tedesca è simile a quella olandese». Juve – «La difesa in avanti credo sia la differenza più grande. Nelle ultime stagioni alla Juventus si correva soprattutto all’indietro e si contrastava. Questo mi si addice di più, con la mia forza e la mia velocità posso contribuire a questo». ALLEGRI – «È ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Matthijs de, difensore centrale delMonaco, è tornato a parlare della sua esperienza allantus. Le dichiarazioni Matthijs de, difensore centrale delMonaco, è tornato a parlare a Ziggo Sport della sua esperienza allantus.– «Le cose stanno andando a gonfie vele. Penso che questo club voglia giocare un calcio d’attacco e difendere in avanti, è lì che mi trovo bene. La cultura tedesca è simile a quella olandese».– «La difesa in avanti credo sia la differenza più grande. Nelle ultime stagioni allantus si correva soprattuttoe si contrastava. Questo mi si addice di più, con la mia forza e la mia velocità posso contribuire a questo». ALLEGRI – «È ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Bayern, de Ligt: 'Nella Juventus dovevo correre all'indietro' - TheCarlo_Kr : @Edmndr0 Perché è un potenziale fenomeno generazionale De Ligt, ma perché ti sembrava per caso che fosse nelle cond… - JFCmarco : Non capisco i dispiaceri per le partenze dei vari De Ligt, Vlahovic, ma anche Leao e Kvara Questi giocatori sai già… - HappelFK : Vlahovic nella vulgata del tifoso verrà ricordato come De Ligt e Cancelo, ovvero pippa. Tutto questo mentre altrove… - GGiusepu : Stesso destino di De Ligt. Talento che non hai saputo valorizzare e che, nella migliore delle ipotesi, venderai a… -