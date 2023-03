(Di mercoledì 8 marzo 2023) Repubblica informa che isi allontanano sempre più dal calcio italiano. Non la consideriamo una buona notizia, soprattutto vista la condizione generale dei nostro club, ma questi sembrano i fatti. È ladi Aurelio De, da sempre contrario visto che lui non è uno dei pochissimi ad avere il bilancio sano. De, informa Repubblica, hato un nuovo alleato inproprietario del. Scrive Repubblica: Non si sa ancora se verrà scelta la strada di finanziatori o di soci. Si sa che fra binternazionali esi sono fatte avanti con la Lega Calcio in nove, con sette di interesse, da Jp Morgan o Golden Sachs, alla tedesca Deutsche Bank. L’ipotesi di finanziamento offerto sarebbe intorno a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : De Laurentiis trova alleati nella sua battaglia contro i fondi: c’è anche Cardinale del Milan Scrive Repubblica: c… - MinaInterista : Se De Laurentiis quest’anno riesce a tenere le due stelle o a venderle bene può iniziare un ciclo. Che tanto Giun… -

De, informa Repubblica, ha trovato un nuovo alleato in Cardinale proprietario del Milan. Scrive Repubblica: Non si sa ancora se verrà scelta la strada di finanziatori o di soci. Si sa che ...È una vittoria, quella del Napoli, anche di un certo modello gestionale, non"Deha fatto un grande lavoro in questi due decenni in cui guida il club. Lo ha preso in serie C e lo ha ...È una vittoria, quella del Napoli, anche di un certo modello gestionale, non"Deha fatto un grande lavoro in questi due decenni in cui guida il club. Lo ha preso in serie C e lo ha ...

De Laurentiis trova alleati nella sua battaglia contro i fondi: c'è ... IlNapolista

Aurelio De Laurentiis ha preso una decisione importante su un giocatore: il patron romano non vuole lasciarselo scappare ...