De Biasi | “Napoli destinato a recitare un ruolo importante non solo in Italia!”

A Radio Crc nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianni De Biasi, allenatore della Nazionale di calcio dell'Azerbaigian. Queste le sue parole: "In tanti non credevano che il Napoli potesse essere lì quest'estate, alla lue delle cessioni dei big. La società è stata bravissima a dare forza ad Osimhen, a sostituire l'insostituibile Koulibaly e prendere un georgiano e fargli fare la differenza. Ma, non vanno dimenticati i passi da gigante fatti da Meret che è straordinario e ancora giovane. Il Napoli è destinato a recitare un ruolo importante non solo in Italia, ma soprattutto in Europa. Ho 4 giocatori che giocano fuori dall'Azerbaigian, ho visto il campionato della Corea Del Sud per seguire un ragazzo ...

