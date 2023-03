De Benedetti: «Bene Schlein, l’avrei votata ma mia moglie era per Bonaccini» (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’Ingegnere presenta il suo libro: «La segretaria dovrà muoversi nella giungla del Pd. Meloni è un camaleonte. Elkann un genio con Stellantis, pessimo come editore» Leggi su corriere (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’Ingegnere presenta il suo libro: «La segretaria dovrà muoversi nella giungla del Pd. Meloni è un camaleonte. Elkann un genio con Stellantis, pessimo come editore»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : De Benedetti: «Bene Schlein, l’avrei votata ma mia moglie era per Bonaccini» - Luxgraph : De Benedetti: «Bene Schlein, l’avrei votata ma mia moglie era per Bonaccini» #corriere #news #2022 #italy #world… - Italia_Notizie : De Benedetti: «Bene Schlein, l’avrei votata ma mia moglie era per Bonaccini» - RandIsaac : @DomaniGiornale @StefanoFeltri La notte dormo bene perché io da perdona libera non devo lavorare per un tipo come De Benedetti - EupilinoR : @a_lunghi @imballoionico Questi benedetti fragili di cui vi riempite la bocca ogni secondo vivevano bene anche nel… -