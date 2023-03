Daspo per i tifosi del San Marzano Calcio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nel quadro dell’attività finalizzata a contrastare il fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive, Il Questore di Salerno ha adottato nei confronti di sei tifosi del San Marzano Calcio, sei provvedimenti di divieto di accesso sportivo della durata da uno cinque anni. I provvedimenti si riferiscono all’incontro di Calcio San Marzano Calcio – Castel San Giorgio, disputato Il 7 gennaio scorso, all’inizio del quale alcuni tifosi del San Marzano Calcio con volto coperto da sciarpe, cappelli, occhiali da sole in modo da impedire il riconoscimento, hanno dato inizio ad un fitto lancio di pietre e bombe carta a sfavore dei sostenitori ospiti con successivo contatto tra le due tifoserie. I tifosi sono ... Leggi su zon (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nel quadro dell’attività finalizzata a contrastare il fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive, Il Questore di Salerno ha adottato nei confronti di seidel San, sei provvedimenti di divieto di accesso sportivo della durata da uno cinque anni. I provvedimenti si riferiscono all’incontro diSan– Castel San Giorgio, disputato Il 7 gennaio scorso, all’inizio del quale alcunidel Sancon volto coperto da sciarpe, cappelli, occhiali da sole in modo da impedire il riconoscimento, hanno dato inizio ad un fitto lancio di pietre e bombe carta a sfavore dei sostenitori ospiti con successivo contatto tra le due tifoserie. Isono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernonotizie : Scontri nel derby con Castel San Giorgio: Daspo per 6 tifosi del San Marzano - umbriaOn : La #bagarre pre #Ternana-#Genoa finisce al #Tar per un #Daspo: niente da fare per un tifoso #rossoblù… - positanonews : Polizia di Stato: Daspo per i tifosi del San Marzano Calcio tra le #news - notfrafolgo : @LotiratureClub per gli adesivi alcuni hanno preso 5 anni di daspo , quello che è successo a napoli per me è piu grave ma non faranno nulla - yeswecanon1 : @AlfredoPedulla Detto che non c'è tutta questa celerità con punizioni esemplari anche in altre tifoserie, dove succ… -