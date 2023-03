Dare a Inzaghi quel che è di Inzaghi | basta ragionamenti unilaterali!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 marzo 2023)ha avuto colpe e difetti in questa stagione all’Inter, ma serve anche riconoscergli dei meriti importanti. Da non sottovalutare due mosse RICONOSCERNE I MERITI ?che è di. Il leitmotiv della stagione dell’Inter è ormai ben consolidato e inquadrato: se i nerazzurri perdono una partita la colpa ricade sempre sull’allenatore, quando invece la squadra vince il merito è solo dei giocatori. Il concetto è chiaro e difficilmente da qui a fine stagionepotrà scalfire una tale seppur discutibile convinzione. Attenzione: non si tratta solamente di un “accanimento” di stampa e addetti ai lavori ma soprattutto dei tifosi. Occorre però fare una considerazione legittima e al contempo ...