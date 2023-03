Danza | Marco Auggiero al Teatro Cilea di Napoli con il suo Re-Mind

(Di mercoledì 8 marzo 2023) di Massimiliano Crauspresenta il suo “Re-” in scena aldimartedì 21 marzo alle 21. Uno spettacolo figlio del suo tempo e delle caratteristiche artistiche e culturali tipiche del coreografo napoletano, produttore della serata con i due brani “Dark Evolution” e “WARning”, una contaminazione dicontemporanea e hip hop. Una tecnica che è essa stessa una filosofia dopo anni di sperimentazione ed esperienza internazionale. Nasce come liberazione dagli schemi e dalle costrizioni dellacanonica, per approdare a uno stile e un linguaggio del tutto personale e all’avanguardia. E dunque anche i contenuti più ostici riflettono in scena una tecnica funzionale, chiara e visibile: centro come motore per un flusso ...

Marco Auggiero presenta il suo "Re-Mind" in scena al Teatro Cilea di Napoli martedì 21 marzo alle 21. Uno spettacolo figlio del suo tempo e delle caratteristiche artistiche e culturali tipiche del cor ...