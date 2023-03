Daniele Scardina | parla il promoter | “Le sue condizioni continuano a migliorare”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 marzo 2023) “Anche oggi abbiamo notizie positive, ledi”. Ildi, Alessandro Cherchi, hato all’Ansa delledi King Toretto, il pugile che da giorni è in coma alla clinica Humanitas di Rozzano dopo un malore durante un allenamento: “Siamo appena usciti dall’ospedale. I medici ci hanno rassicurato sul miglioramento del suo quadro clinico e poiché gli indicatori lasciano ben sperare hanno deciso di attendere ancora qualche giorno per iniziare le procedure di risveglio. Vogliono creare leottimali per questo passaggio”. Il fratello Giovanni, invece, ha invitato tutti a pregare per la guarigione del pugile azzurro. SportFace.