(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il messaggio dei Giovannidel pugile King Toretto, che la scorsa settimana ha avuto un malore e lotta per la: "Una settimana fainiziava lapiù importantesua

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina. È uno dei pugili professionisti italiani più noti, è… - Adnkronos : 'Una settimana fa iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per… - Stelvia58 : Forza Daniele Scardina siamo tutti con te @DilettaLeotta @Fiorello @Ballando_Rai @ViVaRai2Off @DAZN_IT… - MCalcioNews : Daniele Scardina, aggiornamenti importanti: spunta la scioccante verità - RedaFree_it : ????Daniele #Scardina, una settimana fa il malore. Oggi la famiglia torna a parlare con un comunicato ufficiale ?? c… -

Comincia così l'ultimo post di Giovanni, il fratello di, che aggiorna i milioni di fan sulle condizioni del pugile. 'La famigliaringrazia i medici, che non hanno mai ...A una settimana dal malore che ha colto improvvisamente, il pugile 30enne che è stato ricoverato in terapia intensiva lo scorso 28 febbraio alla clinica Humanitas di Rozzano, continua il massimo riserbo sulla sua salute. Dopo il ...Boom di like approfondimento, dopo malore la prognosi del pugile resta riservata 'Chi conosce e vuole bene asa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi ...

Daniele Scardina, il post del fratello: «Combatte la battaglia della vita, pregate per lui» Corriere della Sera

Giovanni Scardina: 'Siamo sicuri che Dio è con lui'. Il manager del pugile: 'Bisogna aspettare che migliori per poi risvegliarlo definitivamente' ...Daniele Scardina “continua silenziosamente a lottare per vincere la battaglia”. A scriverlo è Giovanni Scardina, fratello del pugile colto da un malore lo scorso 28 febbraio e attualmente in coma farm ...