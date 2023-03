Daniele Scardina, come sta: ultime news (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – “Una settimana fa Daniele iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla”. Inizia così il post pubblicato sul profilo di Daniele Scardina. Il pugile è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza in seguito a un malore accusato mentre si stava allenando in palestra. “La famiglia Scardina – si legge – ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un’attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani”. “Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui – conclude – Oggi alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – “Una settimana fainiziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla”. Inizia così il post pubblicato sul profilo di. Il pugile è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza in seguito a un malore accusato mentre si stava allenando in palestra. “La famiglia– si legge – ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un’attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani”. “Chi conosce e vuole bene asa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui – conclude – Oggi alle ore 20 etutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina. È uno dei pugili professionisti italiani più noti, è… - vivereitalia : Daniele Scardina, come sta: ultime news - News24_it : Daniele Scardina, come sta: ultime news - filippo_zorro : RT @SkyTG24: Scardina, un post del fratello Giovanni aggiorna i fan sulle condizioni del pugile - tiscalinews : 'Daniele continua silenziosamente a lottare per vincere la battaglia', c'è tanta speranza anche nel post sui social… -