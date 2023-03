Daniele e Oriana lite di fuoco al GF Vip: lui scopre una cosa e dà di matto (VIDEO) (Di mercoledì 8 marzo 2023) Quest’oggi Oriana e Daniele si sono lasciati andare ad un nuovo confronto nella casa del GF Vip, il quale è sfociato ben presto in una lite molto accesa. I due ragazzi sono giorni che si ignorano e si comportano in maniera piuttosto fredda. Durante la scorsa puntata del reality show, però, sembrava essere in atto L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 8 marzo 2023) Quest’oggisi sono lasciati andare ad un nuovo confronto nella casa del GF Vip, il quale è sfociato ben presto in unamolto accesa. I due ragazzi sono giorni che si ignorano e si comportano in maniera piuttosto fredda. Durante la scorsa puntata del reality show, però, sembrava essere in atto L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Oriana e Daniele... negare la presenza di attrazione è impossibile. ?? Riusciranno a convertire le tensioni negative… - GrandeFratello : Sembrava superata la crisi tra Oriana e Daniele, eppure tra i due emergono ancora tante incomprensioni... ?? #GFVIP - GrandeFratello : Lo sfogo di Oriana: “Daniele non mi considera in tutta la giornata!” #GFVIP - masce1967 : @rinaldacarta @Cali_Gr si un pagliaccio come onestini!! stavano parlando oriana e giaele di Daniele e lui deficente… - sonolabebe92 : @adrianapupetti @FairyBGodMother tranquilla cara , ad Oriana non è mai dare vitò daniele , perché fin dall’inizio (… -