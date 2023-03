Daniele Dal Moro figlio di un famoso attore belga? La rivelazione del vippone (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nella casa del Grande Fratello Vip 7 i gossip e le rivelazioni non mancano mai. Nelle ultime ore, Daniele Dal Moro ha lanciato la bomba. Uno scoop che riguarda sua madre in prima persona! E anche lui stesso. Una notizia che se fosse confermata potrebbe realmente scatenare il mondo della cronaca rosa. Il concorrente del reality ha cercato di non farsi sentire troppo abbassando il tono della voce ma comunque il microfono era collegato e il suo labiale non ha lasciando grande spazio ai fraintendimenti o ai dubbi. Scopriamo che cosa ha detto Daniele su sua madre. Daniele Dal Moro, rivelazione sulla madre: potrebbe essere figlio di un attore Dal Moro si trovava ai fornelli, in cucina. Stava parlando con altri vipponi quando ha iniziato a ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nella casa del Grande Fratello Vip 7 i gossip e le rivelazioni non mancano mai. Nelle ultime ore,Dalha lanciato la bomba. Uno scoop che riguarda sua madre in prima persona! E anche lui stesso. Una notizia che se fosse confermata potrebbe realmente scatenare il mondo della cronaca rosa. Il concorrente del reality ha cercato di non farsi sentire troppo abbassando il tono della voce ma comunque il microfono era collegato e il suo labiale non ha lasciando grande spazio ai fraintendimenti o ai dubbi. Scopriamo che cosa ha dettosu sua madre.Dalsulla madre: potrebbe esseredi unDalsi trovava ai fornelli, in cucina. Stava parlando con altri vipponi quando ha iniziato a ...

