Damiano David preoccupa i fan su Instagram: "A volte è difficile" (Di mercoledì 8 marzo 2023) I Måneskin stanno continuando a ottenere un successo incredibile in tutto il mondo. Tour, concerti, prove: sembrano instancabili, sempre in giro, a mostrare il loro talento e la potenza artistica sul palco. Tutti loro sono abituati a condividere il lavoro, poco invece conosciamo della vita privata. Nella giornata del 7 marzo, Damiano David, il frontman della band, ha pubblicato una foto su Instagram, mostrando non solo l'artista, ma soprattutto la persona: "A volte è difficile". Damiano David, la foto su Instagram preoccupa i fan In tutti i famosi convivono due anime: l'artista e la persona. Damiano David, frontman dei Måneskin, è uno tra i nomi più di spicco della sua generazione: da X Factor a ...

