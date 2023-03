Dalla Palma: "Fa bene De Laurentiis a caricare la squadra, il Napoli può pensare anche alla Champions" (Di mercoledì 8 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Alberto Dalla Palma, giornalista, ecco le sue parole: “Napoli-Lazio è stata la partita perfetta di Maurizio Sarri rinunciando a qualcosa di suo perchè non siamo abituati a vedere questa Lazio. Negli episodi chiave gli è andata anche bene, al Maradona è stata la prima volta che Sarri ha impostato una partita un pò diversa dal solito pensando agli avversari. La Lazio di Sarri è un’altalena continua perchè fa una partita perfetta al Maradona e poi compromette il risultato nella gara successiva in casa. Per ciò che concerne il Napoli uno stop ci può stare e non so come si vive in città questa sconfitta, ma credo che contro il Napoli poche hanno speranze. L’Atalanta la sua partita perfetta ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 8 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Alberto, giornalista, ecco le sue parole: “-Lazio è stata la partita perfetta di Maurizio Sarri rinunciando a qualcosa di suo perchè non siamo abituati a vedere questa Lazio. Negli episodi chiave gli è andata, al Maradona è stata la prima volta che Sarri ha impostato una partita un pò diversa dal solito pensando agli avversari. La Lazio di Sarri è un’altalena continua perchè fa una partita perfetta al Maradona e poi compromette il risultato nella gara successiva in casa. Per ciò che concerne iluno stop ci può stare e non so come si vive in città questa sconfitta, ma credo che contro ilpoche hanno speranze. L’Atalanta la sua partita perfetta ...

