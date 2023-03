Dal testamento di Pelè spunta una figlia non (ancora) riconosciuta (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’avvocato della vedova di Pelé ha rivelato all’agenzia AFP i dettagli del testamento della leggenda brasiliana. La sua terza e ultima moglie, Marcia Cibele Aoki, dovrebbe ereditare il 30% dei suoi beni, compresa la casa in cui vivevano a Guaruja, e un resort a San Paolo.Il suo avvocato, Luiz Kignel, ha aggiunto che l’importo totale del patrimonio non è ancora noto: Pelè possedeva anche altri immobili e un band a suo nome. L’inventario completo non è ancora stato effettuato.Me l’avvocato ha anche accennato alla possibile esistenza di una figlia non riconosciuta da Pelé, nello stesso testamento: “Ha indicato la possibilità dell’esistenza di un’altra figlia, il cui riconoscimento dipenderà da un test del dna che non si è potuto fare a causa della ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’avvocato della vedova di Pelé ha rivelato all’agenzia AFP i dettagli deldella leggenda brasiliana. La sua terza e ultima moglie, Marcia Cibele Aoki, dovrebbe ereditare il 30% dei suoi beni, compresa la casa in cui vivevano a Guaruja, e un resort a San Paolo.Il suo avvocato, Luiz Kignel, ha aggiunto che l’importo totale del patrimonio non ènoto:possedeva anche altri immobili e un band a suo nome. L’inventario completo non èstato effettuato.Me l’avvocato ha anche accennato alla possibile esistenza di unanonda Pelé, nello stesso: “Ha indicato la possibilità dell’esistenza di un’altra, il cui riconoscimento dipenderà da un test del dna che non si è potuto fare a causa della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Dal testamento di #Pelè spunta una figlia non (ancora) riconosciuta L’avvocato della vedova ha detto che la sua te… - AlbertoatItaly : RT @PIngrugnato: @paolo20665634 @AlbertoatItaly @LaStampa @repubblica 1/2 Ignorare che, per il Cristianesimo, il Nuovo Testamento fa testo… - PIngrugnato : @paolo20665634 @AlbertoatItaly @LaStampa @repubblica 1/2 Ignorare che, per il Cristianesimo, il Nuovo Testamento fa… - Orsosognante : DAL 'CANTICO DEI CANTICI' - ANTICO TESTAMENTO Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella! Gli occhi tuoi sono c… - carrotsxkiwi : @nuvoleena TI CANCELLO DAL TESTAMENTO -