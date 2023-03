Dal Pnrr 6 mld per innovare le Pa. Ma i nostri governi non sono in grado (Di mercoledì 8 marzo 2023) E pensare che il Pnrr dedica 48 miliardi di euro all’obiettivo chiave della transizione digitale, di cui circa 6 miliardi vanno all’innovazione tecnologica della Pubblica amministrazione Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 8 marzo 2023) E pensare che ildedica 48 miliardi di euro all’obiettivo chiave della transizione digitale, di cui circa 6 miliardi vanno all’innovazione tecnologica della Pubblica amministrazione Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Balneari, l’Ue non aspetta. A rischio i soldi del Pnrr [dal nostro corrispondente Claudio Tito] - infocamere : ?? Digitale e #innovazione ?? '#Padigitale risorse dal Pnrr' via @ItaliaOggi #digitaltransformation… - an_fromthetower : RT @coraggio_italia: ??@SemenzatoMarti: 'I 25 i miliardi di euro destinati dal PNRR allo sviluppo di infrastrutture per l’alta velocità e l’… - Silvano61597632 : RT @EnricoFaraboll1: UN LABORATORIO BATTERIOLOGICO E VIROLOGICO P4 A TRIESTE, SIMILE A QUELLO DI WUHAN CON I SOLDI DEL PNRR. IMMUNITÀ TOTA… - NeraGiacomo : RT @matteosalvinimi: Questa mattina a Belfiore, abbiamo inaugurato il canale LEB (Lessinio-Euganeo-Berico), la prima opera idrica finanziat… -