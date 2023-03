Da Pamela a Lola: quando le vite delle giovani europee non contano (Di mercoledì 8 marzo 2023) In occasione della Giornata internazionale della donna ripubblichiamo questo articolo di Francesca Totolo Roma, 20 ott – Mentre in Italia si sproloquiava sull’inesistente razzismo contro Paola Egonu, tra post di solidarietà dei politici e pubblica vicinanza espressa da Mario Draghi alla giocatrice in una telefonata, a Parigi, veniva ritrovato il corpo sgozzato della 12enne Lola Daviet, stuprata, torturata e uccisa da una senzatetto algerina, irregolare in Francia con foglio di espulsione. Questa drammatica vicenda ha riportato alla memoria le altre giovani vittime degli immigrati arrivati in Europa, spesso da profughi. Il fallimento della gestione dell’immigrazione e l’utopia della cosiddetta società multiculturale sono i mandanti morali degli omicidi delle giovani ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 8 marzo 2023) In occasione della Giornata internazionale della donna ripubblichiamo questo articolo di Francesca Totolo Roma, 20 ott – Mentre in Italia si sproloquiava sull’inesistente razzismo contro Paola Egonu, tra post di solidarietà dei politici e pubblica vicinanza espressa da Mario Draghi alla giocatrice in una telefonata, a Parigi, veniva ritrovato il corpo sgozzato della 12enneDaviet, stuprata, torturata e uccisa da una senzatetto algerina, irregolare in Francia con foglio di espulsione. Questa drammatica vicenda ha riportato alla memoria le altrevittime degli immigrati arrivati in Europa, spesso da profughi. Il fallimento della gestione dell’immigrazione e l’utopia della cosiddetta società multiculturale sono i mandanti morali degli omicidi...

