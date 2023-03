Da Milano ad Atlanta | torna il volo giornaliero di Delta Airlines

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Dal 9 marzo operativo il collegamento diretto tra lo scalo di Malpensa e il Hartsfield-Jackson International Airport. E dall'11 aprile il vettore statunitense raddoppierà le frequenze giornaliere per New York

Nei giorni scorsi Raphael Bostic, presidente della Fed di Atlanta, ha detto di essere "favorevole a un aumento dei tassi d'interesse di 25 punti base" dall'attuale 4,5% - 4,75%. A Piazza Affari, la giornata è stata segnata dall'Abene Tim e le banche, debole Amplifon. Il Ftse Mib sale di un limitato 0,05%, a Parigi il Cac40 +0,07%.

Ritorna a Milano il 9 marzo il volo diretto giornaliero di Delta Air Lines dall’aeroporto di Milano Malpensa all’Hartsfield-Jackson International Airport di Atlanta. Non solo, la compagnia aerea ...Petrolio e gas in calo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mar - Si profila un avvio cauto per le Borse europee all'inizio di una settimana ancora una volta segnata dalla Federal Reserve. I f ...