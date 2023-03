(Di mercoledì 8 marzo 2023) In Afghanistan le donne hanno perso il diritto allo studio, in America quello all’aborto. Sognavamo un futuro di parità e invece siamo di fronte a un presente di violazioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Da Kabul agli Stati Uniti è più lontana l’uguaglianza - GCambini : @AnnalisaChirico Ma infatti! Affondiamoli tutti, dai!!! Così imparano a non rivolgersi agli appositi uffici di prenotazione esodo a Kabul - Salvitus1 : RT @_marcomontanari: @sunrisesrose @andlucatello Ho vissuto e lavorato 4 (IV) (quattro) anni a Kabul. Il posto dove vivevo è stato assaltat… - Bolpet : RT @_marcomontanari: @sunrisesrose @andlucatello Ho vissuto e lavorato 4 (IV) (quattro) anni a Kabul. Il posto dove vivevo è stato assaltat… - LutherB4891392 : RT @_marcomontanari: @sunrisesrose @andlucatello Ho vissuto e lavorato 4 (IV) (quattro) anni a Kabul. Il posto dove vivevo è stato assaltat… -

...quanto quasi due anni fa il nostro Paese ha fatto nel momento in cui i talebani occupavano, ... Dalle 14.30 esaminerà il decreto relativointerventi urgenti in materia di ricostruzione a ..."Ci fa venire alla mente dice le immagini della grande folla di afghani all'aeroporto diche ... Da una parte l'inasprimento delle sanzioni"scafisti - trafficanti", dall'altra un intervento ...... che, ricordando le immagini disperate di appena due anni fa dell'aeroporto di, in cui profughi afghani imploravano un passaggio sulla pista aggrappandosi persinoaerei pronti a spiccare ...

Da Kabul agli Stati Uniti è più lontana l'uguaglianza La Stampa

Produttrice per Unama News, agenzia dell’Onu, si era laureata Kabul lasciata in fretta e furia nell’agosto 2021 dopo il «tutti a casa» della missione internazionale. L’Iran raggiunto a piedi con cinqu ...Morte in un attentato suicida nel quartiere hazara di Kabul, le due giovani amavano leggere. E oggi i parenti hanno creato un raccolta di volumi per sostenere le ragazze cui viene proibito di studiare ...