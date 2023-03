Da Fiat a Olivetti, da Gedi fino a Cir e Sogefi Così i De Benedetti hanno preferito i soldi al potere (Di mercoledì 8 marzo 2023) Olivetti, Fiat, Sorgenia. Non sono consigli per gli acquisti di qualche gestore di fondi, ma l’elenco dei principali fallimenti di Carlo De Benedetti. L’ingegnere, come ama farsi chiamare forse per contrapporsi all’Avvocato, ha collezionato qualche scivolone di troppo. Prendiamo la Fiat: arriva al timone dell’azienda della famiglia Agnelli dopo aver portato in dote la sua impresa di acciaio e ricevendone in cambio il 5% delle azioni. Mica male, no? L’ingegnere, all’epoca 42enne, durò invece pochi mesi prima di uscire dalla porta di servizio con un bel malloppo. Che cosa accadde in quei giorni rimane un mistero, l’ingegnere si limitò a dire che l’azienda perdeva “una barcata di denaro” (sue precise parole). Con tanti saluti al sogno di diventare il capo della Fiat, dopo essere arrivato al vertice grazie ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 8 marzo 2023), Sorgenia. Non sono consigli per gli acquisti di qualche gestore di fondi, ma l’elenco dei principali fallimenti di Carlo De. L’ingegnere, come ama farsi chiamare forse per contrapporsi all’Avvocato, ha collezionato qualche scivolone di troppo. Prendiamo la: arriva al timone dell’azienda della famiglia Agnelli dopo aver portato in dote la sua impresa di acciaio e ricevendone in cambio il 5% delle azioni. Mica male, no? L’ingegnere, all’epoca 42enne, durò invece pochi mesi prima di uscire dalla porta di servizio con un bel malloppo. Che cosa accadde in quei giorni rimane un mistero, l’ingegnere si limitò a dire che l’azienda perdeva “una barcata di denaro” (sue precise parole). Con tanti saluti al sogno di diventare il capo della, dopo essere arrivato al vertice grazie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuisellaLuis : @Macondo77 @Grand_Battery @FrancesDiBi @EmanueleTasina1 @DomaniGiornale L'editore è De Benedetti amico di Renzi ex… - pino7654321 : @LeParoleRai3 @MaxGramel @RVecchioni @saverioraimondo @JacopoVeneziani @GiorgiaCardin @SigfridoRanucci @RaiTre La m… - MargheritaRuff1 : RT @santilomonaco: @Capezzone De Benedetti data la sua età ha dimenticato che in Italia ricordiamo la sua poco onorevole carriera, dai cent… - magicamirta : RT @santilomonaco: @Capezzone De Benedetti data la sua età ha dimenticato che in Italia ricordiamo la sua poco onorevole carriera, dai cent… - magicacri63 : RT @santilomonaco: @Capezzone De Benedetti data la sua età ha dimenticato che in Italia ricordiamo la sua poco onorevole carriera, dai cent… -