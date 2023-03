Cybersicurezza, sarà Bruno Frattasi il nuovo direttore dell'Agenzia: domani la nomina ?in Cdm (Di mercoledì 8 marzo 2023) Arriverà domani in Cdm la nomina del nuovo dg dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale dopo le dimissioni di Roberto Baldoni. Nelle scorse ore erano circolate varie ipotesi per il... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 8 marzo 2023) Arriveràin Cdm ladeldgper lanazionale dopo le dimissioni di Roberto Baldoni. Nelle scorse ore erano circolate varie ipotesi per il...

Cybersicurezza, sarà Bruno Frattasi il nuovo direttore dell'Agenzia: domani la nomina in Cdm Arriverà domani in Cdm la nomina del nuovo dg dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale dopo le dimissioni di Roberto Baldoni. Nelle scorse ore erano circolate varie ipotesi per il 'successore' del vertice di Acn, ma la scelta del governo sarebbe ricaduta sul ... Agenda PugliaDigitale2030: così territorio e imprese partecipano alla trasformazione digitale Di recente, nell'ambito degli avvisi gestiti dall'Autorità per la Cybersicurezza Nazionale per il ... a partire da una versione preliminare a cura di un gruppo interno regionale, sarà condiviso con il ... Cybersecurity: domani in Cdm anche nomina del nuovo direttore Agenzia nazionale Lo ha indicato ai cronisti il sottosegretario Mantovano . Sara' nominato dal Consiglio dei ministri, in programma domani a Cutro (Kr), il nuovo direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dopo le dimissioni di Roberto Baldoni. A confermarlo ai cronisti e' stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nei pressi di Palazzo Chigi. A ... Arriverà domani in Cdm la nomina del nuovo dg dell'Agenzia per lanazionale dopo le dimissioni di Roberto Baldoni. Nelle scorse ore erano circolate varie ipotesi per il 'successore' del vertice di Acn, ma la scelta del governo sarebbe ricaduta sul ...Di recente, nell'ambito degli avvisi gestiti dall'Autorità per laNazionale per il ... a partire da una versione preliminare a cura di un gruppo interno regionale,condiviso con il ...Lo ha indicato ai cronisti il sottosegretario Mantovano . Sara' nominato dal Consiglio dei ministri, in programma domani a Cutro (Kr), il nuovo direttore dell'Agenzia per lanazionale, dopo le dimissioni di Roberto Baldoni. A confermarlo ai cronisti e' stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nei pressi di Palazzo Chigi. A ... Cybersicurezza, sarà Bruno Frattasi il nuovo direttore dell'Agenzia: domani la nomina in Cdm ilmessaggero.it