Cyber sicurezza, nuovi vertici in arrivo per l'agenzia nazionale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Esultano per le dimissioni del direttore generale dell'agenzia per la Cybersicurezza nazionale Roberto Baldoni gli attivisti filorussi di NoName057. "La nostra serie di attacchi all'infrastruttura internet italiana può essere giustamente considerata un successo", scrivono sui canali Telegram facendo riferimento agli attacchi Cyber dei giorni scorsi e aggiungendo che è stato "rimosso dal suo incarico il ..."

