(Di mercoledì 8 marzo 2023) Seduti per terra davanti al Palazzetto di Crotone in cui sono state portate le oltre 70del naufragio di, iprotestanol'inaspettata decisione di trasferire ...

... che hanno improvvisato un- in davanti al Palamilone dopo aver appreso l'intenzione di ... Ue: 'Frontex ha fatto tutto ciò che poteva a' 'Ho parlato con Frontex , l'agenzia c'era ed era lì per ...Seduti per terra davanti al Palazzetto di Crotone in cui sono state portate le oltre 70 bare delle vittime del naufragio di, i familiari protestano contro l'inaspettata decisione di trasferire le bare al cimitero islamico di Bologna, come comunicato poco prima a loro dalla Prefettura. Il loro portavoce spiega: "Loro ...I trasferimenti delle salme delle vittime del naufragio di'sono soluzioni provvisorie e non ...ha colto di sorpresa le famiglie che si trovano a Crotone e che hanno protestato con un- in ...

Cutro, sit-in familiari vittime contro trasferimento delle bare - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Il trasferimento delle salme delle vittime del naufragio di Cutro al cimitero musulmano di Bologna è stato bloccato. I corpi al momento restano a Crotone. Grazie alla mediazione ...