Cutro, il governo trasferisce le salme delle vittime a Bologna: l'ira delle famiglie (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sul caso del naufragio di Cutro, il governo Meloni è al centro di una nuova bufera. Tutte le salme delle persone morte nel disastro, infatti, saranno trasferite al cimitero musulmano di Bologna . La ... Leggi su globalist (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sul caso del naufragio di, ilMeloni è al centro di una nuova bufera. Tutte lepersone morte nel disastro, infatti, saranno trasferite al cimitero musulmano di. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : Gli applausi ridicoli dei parlamentari di centrodestra ridotti a claque mentre #Piantedosi, ministro della Disumani… - lmisculin : Domani i giornali di destra che chiedevano di non strumentalizzare il naufragio di Cutro per attaccare il governo u… - claudiovelardi : Il discorso di @matteorenzi ieri al Senato. I giornali non ne parlano. Continuate pure a far finta di niente. Prima… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Immigrazione, Messina (FdI): Cdm a Cutro risposta concreta Governo Meloni - MsGambardella : RT @claudiovelardi: Il discorso di @matteorenzi ieri al Senato. I giornali non ne parlano. Continuate pure a far finta di niente. Prima o p… -