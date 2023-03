Cutro, altro dietrofront del governo Meloni: bloccato il trasferimento delle vittime a Bologna (Di mercoledì 8 marzo 2023) Altra marcia indietro del governo Meloni, che dopo le proteste dei parenti delle vittime del naufragio di Cutro, ha bloccato il trasferimento di tutte le salme al cimitero musulmano di Bologna. Grazie ... Leggi su globalist (Di mercoledì 8 marzo 2023) Altra marcia indietro del, che dopo le proteste dei parentidel naufragio di, haildi tutte le salme al cimitero musulmano di. Grazie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - santapazienza99 : Ecco il Governo e la Ue dovrebbero copiare UK, altro che l'ipocrisia di sx PD e scene ipocrite da libro cuore da… - Pierfanze208 : RT @Agenzia_Ansa: Il Viminale dispone il trasferimento delle salme delle vittime del naufragio a Bologna. Arrestato il quarto scafista. Un… - Soleadanar : A Cutro, Crotone,Catanzaro , una passerella arrogante di ministri razzisti fascisti che hanno sempre considerato i… - RMontevecchi : RT @OrioliPaolo: Giorgia Meloni, la statista che non è andata a Cutro perché non fa passerelle mediatiche, speculazioni politiche o sterili… -