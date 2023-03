(Di mercoledì 8 marzo 2023), 8 mar. (Adnkronos) - E' in corso davanti allaunada parte dei familiari delledel naufragio del 26 febbraio scorso. Idellehanno appreso che la Prefettura avrebbe intenzione di spostare le salme, entro oggi, a Bologna. Contro la volontà dei familiari. "Non è giusto", grida Aladdin che ha perso la zia e tre cuginetti. Noi vorremmo poter decidere dove portare i nostri defunti".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Crotone, protesta parenti vittime a camera ardente: (Adnkronos) - E' in corso davanti alla camera ardente una prote… - ledicoladelsud : Crotone, protesta parenti vittime a camera ardente - TV7Benevento : Crotone, protesta parenti vittime a camera ardente - - AlbertoatItaly : RT @francesco088661: #LaStampa ASSURDO e RIDICOLO I'INVITO della scrittrice #Stancanelli a tutti gli STUDENTI ITALIANI a porsi una #FasciaB… - francesco088661 : RT @francesco088661: #LaStampa ASSURDO e RIDICOLO I'INVITO della scrittrice #Stancanelli a tutti gli STUDENTI ITALIANI a porsi una #FasciaB… -

Alessandra Sciurba , docente dell'Università di Palermo, arrivata acon una parte della ... In tutta Italia si sono moltiplicati sit - in e le manifestazioni di. Mai più morti nel ...Un salvagente arancione in memoria di ognuna delle singole vittime finora riaffiorate dal mare di. Al momento 71. Quell'arancione che serve a evidenziare dispositivi di salvataggio e sicurezza ieri sera ha tinto piazza dei Signori, in occasione del presidio promosso da una cordata di ...Il sindaco diha scritto una lettera a Giorgia Meloni per criticare la sua mancata presenza ... Crede che all'arrivo dell'esecutivo potrebbero esserci delle manifestazioni di'Delle ...

Crotone, protesta parenti vittime a camera ardente Adnkronos

All’Istituto tecnico Donegani di Crotone sono state installate le caldaie, rimesse a nuovo alcune aule e ristrutturato i servizi igienici. A renderlo noto sono i rappresentanti dei genitori dei tanti ...Opposizioni all'attacco a seguito dell'informativa urgente resa dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il Movimento 5 stelle chiede le dimissioni di Matteo Salvini, titolare del dicastro delle I ...