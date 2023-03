Crotone, nessun giallo sul rimpatrio delle salme: pagherà il governo e saranno trasferite col consenso dei familiari (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Al cimitero islamico di Bologna andranno soltanto le salme i cui familiari hanno dato il consenso. Tutte le altre resteranno per ora alla camera ardente di Crotone fino a quando non si risolveranno i problemi di carattere burocratico. Il governo sosterrà i costi per il rimpatrio per tutte le famiglie delle vittime“. A dare l’annuncio, nel pomeriggio, è stato il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che ha incontrato, davanti al Palamilone i familiari delle vittime, che avevano occupato la sede stradale in segno di protesta contro il trasferimento che era stato inizialmente previsto per oggi, al cimitero di Bologna, contro la volontà delle famiglie”. Una protesta immediatamente strumentalizzata dalla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Al cimitero islamico di Bologna andranno soltanto lei cuihanno dato il. Tutte le altre resteranno per ora alla camera ardente difino a quando non si risolveranno i problemi di carattere burocratico. Ilsosterrà i costi per ilper tutte le famiglievittime“. A dare l’annuncio, nel pomeriggio, è stato il sindaco di, Vincenzo Voce, che ha incontrato, davanti al Palamilone ivittime, che avevano occupato la sede stradale in segno di protesta contro il trasferimento che era stato inizialmente previsto per oggi, al cimitero di Bologna, contro la volontàfamiglie”. Una protesta immediatamente strumentalizzata dalla ...

