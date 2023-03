Crotone, l’ammiraglio Alessandro: “Doveva scattare il soccorso, Piantedosi delega alla polizia una responsabilità che non vuole assumersi” (Di mercoledì 8 marzo 2023) “La ricostruzione di Piantedosi non mi ha convinto, anche se in parte corrisponde alla verità. Ma la verità è che questa ricostruzione riguarda solo l’azione di polizia, che poi non si è trasformata, come avrebbe dovuto, in attività di soccorso, che è la priorità assoluta e che deve scattare automaticamente in questi casi. E il fatto che il ministro non lo dica mi preoccupa perché lascia ancora una volta nelle mani degli operatori di polizia una responsabilità che il governo non si è voluto assumere “. Così, ai microfoni di 24 Mattino (Radio 24), Vittorio Alessandro, ammiraglio ed ex portavoce della Guardia Costiera, commenta l’informativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla strage di Cutro. Alessandro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) “La ricostruzione dinon mi ha convinto, anche se in parte corrispondeverità. Ma la verità è che questa ricostruzione riguarda solo l’azione di, che poi non si è trasformata, come avrebbe dovuto, in attività di, che è la priorità assoluta e che deveautomaticamente in questi casi. E il fatto che il ministro non lo dica mi preoccupa perché lascia ancora una volta nelle mani degli operatori diunache il governo non si è voluto assumere “. Così, ai microfoni di 24 Mattino (Radio 24), Vittorio, ammiraglio ed ex portavoce della Guardia Costiera, commenta l’informativa del ministro dell’Interno Matteosulla strage di Cutro....

