Cristiano Ronaldo a Football Manager 2005: ecco come è andata la simulazione della carriera (Di mercoledì 8 marzo 2023) Football Manager è uno dei videogiochi più venduti al mondo e qualcuno su YouTube ha voluto simulare la carriera di Cristiano Ronaldo. Tutti quanti almeno una volta nella vita abbiamo preso un gioco di Football Manager, perché giocare a Fifa è immedesimarsi nei calciatori è bellissimo, ma volete mettere entrare nei panni degli allenatori e dei dirigenti? ecco dunque come mai si tratta di un prodotto che fin dalla notte dei tempi ha sempre avuto un grande successo e lo Youtuber "Footballing Horizons" ha voluto simulare la carriera di Cristiano Ronaldo a partire dalla stagione 2004-05 fino a oggi e il risultato è assurdo. LaPresseNaturalmente la prima parte ...

