Cristian Volpato e Alessandro Circati sceglieranno l’Italia piuttosto che l’Australia?

Il futuro di due potenziali stelle del calcio australiano sembra essere in bilico mentre la competizione internazionale per entrambi Alessandro Circati e Cristian Volpato si intensifica. l'Italia riuscirà a far breccia nei loro cuori? Volpato attualmente gioca nella Serie A con la Roma, il 18enne sta già ignorando le chiamate del tecnico dell'Australia Graham Arnold per apparire nella sua squadra per la Coppa del Mondo in Qatar nel 2022. Nel frattempo, Circati è un difensore che ha rapidamente migliorato per la squadra italiana del Parma, con il 19enne che sembra anche essere una stella del futuro. Entrambi sono stati nel mirino del calcio australiano per qualche tempo, con i due che hanno qualificato per giocare per i ...

