Creed III: molte proiezioni francesi e tedesche sono state interrotte per via delle risse in sala (Di mercoledì 8 marzo 2023) A discapito della grande accoglienza che l'Europa ha riservato a Creed 3, in alcune sale francesi e tedesche è scoppiato un certo tipo di violenza che ha spinto a interrompere alcune proiezioni Durante una serie di proiezioni di Creed 3 in Francia e Germania, alcune sale cinematografiche sono state teatro di risse fra il pubblico. Sembra proprio che la settimana di apertura della pellicola sia stata molto intensa per i cinema di alcuni paesi, animandoli anche in maniera diversa. I media francesi (tramite Deadline) hanno riferito di circa una dozzina di disordini separati nei cinema in Francia durante il fine settimana, con una manciata di sale indipendenti che hanno deciso di togliere Creed III dalle ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023) A discapito della grande accoglienza che l'Europa ha riservato a3, in alcune saleè scoppiato un certo tipo di violenza che ha spinto a interrompere alcuneDurante una serie didi3 in Francia e Germania, alcune sale cinematograficheteatro difra il pubblico. Sembra proprio che la settimana di apertura della pellicola sia stata molto intensa per i cinema di alcuni paesi, animandoli anche in maniera diversa. I media(tramite Deadline) hanno riferito di circa una dozzina di disordini separati nei cinema in Francia durante il fine settimana, con una manciata di sale indipendenti che hanno deciso di togliereIII dalle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mefeater : Marsai Martin serving another look in Giambattista Valli the Creed III premiere in LA ?? - il_Mitte : Cosa sta succedendo durante le proiezioni di “Creed III – L’eredità di Rocky”? #Germania #CreedIII #disordini - cassol_ronnie : RT @AnimeClick: Michael B. Jordan si ispira agli anime per il suo Creed III - 107Milano : #NowPlaying PROMO - Creed III dal 2 marzo al Cinema - AnimeClick : Michael B. Jordan si ispira agli anime per il suo Creed III -